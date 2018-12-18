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Вице-президент ЕК призвал возобновить переговоры по поставкам газа через Украину

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Вице-президент ЕК призвал возобновить переговоры по поставкам газа через Украину

Брюссель, 18 декабря. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что необходимо возобновить политические переговоры по поставкам российского газа через территорию Украины.

Шефчович разметил пост на свой странице в Twitter, в котором опубликовал фотографию с пятого Совета ассоциации между ЕС и Украиной. На снимке запечатлены переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Роль Украины как транзитной страны для стратегического газа в ЕС, — подписал вице-президент Еврокомиссии фотографию. — Важно, чтобы в январе возобновились переговоры на политическом уровне».

Вице-президент ЕК призвал возобновить переговоры по поставкам газа через Украину

Речь идет о трехсторонних переговорах России, Евросоюза и Украины по транзиту российского газа. По некоторым данным, возможно, встреча состоится в январе будущего года.

Автор: Катерина Иванова
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