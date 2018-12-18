Вице-президент ЕК призвал возобновить переговоры по поставкам газа через Украину

Брюссель, 18 декабря. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что необходимо возобновить политические переговоры по поставкам российского газа через территорию Украины.

Шефчович разметил пост на свой странице в Twitter, в котором опубликовал фотографию с пятого Совета ассоциации между ЕС и Украиной. На снимке запечатлены переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Роль Украины как транзитной страны для стратегического газа в ЕС, — подписал вице-президент Еврокомиссии фотографию. — Важно, чтобы в январе возобновились переговоры на политическом уровне».

#Ukraine's role as a transit country for gas strategic to the EU. It is important that #TrilateralGasTalks at a political level resume in January. With PM @VGroysman on the margins of the 5th Association Council between the EU and Ukraine. pic.twitter.com/LtB1QzJ7VY — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) December 17, 2018

Речь идет о трехсторонних переговорах России, Евросоюза и Украины по транзиту российского газа. По некоторым данным, возможно, встреча состоится в январе будущего года.