В Роскомнадзоре объяснили, кто несет ответственность за утечку данных ИП

Москва, 18 декабря. Роскомнадзор считает Федеральную налоговую службу невиновной в утечке данных индивидуальных предпринимателей. В надзорном органе заявили, что за сохранность данных отвечают сами бизнесмены.

19 ноября глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков пожаловался в Роскомнадзор на массовую утечку персональных данных россиян, регистрирующих ИП. Однако в Роскомнадзоре возложили ответственность за случившееся на индивидуальных предпринимателей, которые являются оператором и должны лично отвечать за сохранность информации. По данным ведомства, ФНС ответственность за утечку данных не несет.

Однако, как отмечает адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель РГГУ Светлана Львова, ФНС контролирует обработку персональных данных. В качестве оператора обработки персональных данных утверждала себя и сама ФНС.

«Роскомнадзор в своем ответе сам ссылается на ФЗ «О персональных данных», который и регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемые федеральными органами государственной власти. Федеральная налоговая служба как раз и относится к таким органам», — пояснила News.ru юрист.



