Симбиоз алкогольной мафии и спорта: Онищенко возмущен возвращением рекламы пива на ТВ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении рекламы пива на ТВ во время спортивных трансляций. Сочетать пиво со спортом можно будет ночью — с 23.00 до 7.00.

Послабление для отечественных пивоваров вызвало резкое возмущение у первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, который, естественно, голосовал против. Он и ранее неоднократно выступал против возвращения рекламы пива в любых формах.

Своим возмущением парламентарий поделился в авторской колонке специально для Федерального агентства новостей.

Симбиоз алкогольной мафии и спорта, или Кто наварит на пиве. Колонка Геннадия Онищенко

Для меня принятие в первом чтении законопроекта о рекламе пива — большая личная неприятность. Если закон примут, реклама пива снова будет везде: не только на стадионах, но и в электронных средствах массовой информации.

Если во время чемпионата мира по футболу с этим скрепя сердце еще как-то можно было смириться, то сейчас это совершенно неуместно. Это не просто шаг назад, это возвращение чуть ли не в 1990-е, во времена полной вседозволенности.

На мой взгляд, пояснительная записка к закону, обосновывающая необходимость его принятия, — некорректная, непрофессиональная, с жонглированием статистикой.

Я воспринимаю сегодняшнее решение как победу алкогольной мафии, в симбиозе с которой, к сожалению, выступает наша спортивная общественность. А уж ей-то это совсем не к лицу: спорт в нашей стране — один из основных рычагов воздействия на молодое поколение в вопросе снижения потребления алкоголя.

Впрочем, насчет алкогольной мафии у меня нет иллюзий: это люди беспринципные, которые ради своей выгоды легко готовы жертвовать здоровьем наших детей. А вот что касается спортивных ведомств, которые пляшут под их дудку, — этим они просто дискредитируют себя.

К сожалению, Роспотребнадзор в этом вопросе тоже занял непрофессиональную позицию.

Что касается ссылок на то, что на «Формуле-1» разрешена реклама и продажа алкоголя, я не считаю, что нам стоит на это ориентироваться. Стоит ли «Формула-1» того, чтобы пропагандировать ее в нашей стране ценой потери здоровья наших детей?! Думаю, нет.

«Формула-1» раньше активно подвизалась в рекламе табака, теперь переключилась на алкогольную продукцию. Не думаю, что это путь, по которому нам нужно идти, учитывая объемы потребления алкоголя, которые мы сегодня имеем.

Даже цифры, приводимые в пояснительной записке, прямо говорят: в нашей стране количество выпиваемого пива превышает планку, после которой потребляемый алкоголь считается угрозой нации. Каждый дополнительный литр — это потеря почти одного года средней продолжительности жизни.

Решать задачу повышения средней продолжительности предстоящей жизни до показателя 80+, которую перед нами поставил президент, с таким подходом невозможно. Поэтому эта ситуация меня крайне тревожит.