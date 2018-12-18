Немецкий бизнес в России призвал отменить санкции

Москва, 18 декабря. Большинство немецкий компаний, которые ведут бизнес в России, выступают за поэтапную отмену антироссийских санкций ЕС. Таковы данные опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики и Российско-германской внешнеторговой палатой.

«52% опрошенных компаний высказываются за поэтапную отмену экономических санкций ЕС против России, а еще 43% — за их незамедлительную отмену. Эти цифры остаются относительно неизменными за последние несколько нет», — приводит данные опроса «Интерфакс».

Несмотря на санкции, немецкие компании готовы инвестировать в РФ. На ближайший год размер инвестиций превышает 628 млн евро, что значительно больше, чем годом ранее.

Кроме того, более половины опрошенных считают, что санкции США прямо или косвенно влияют на ситуацию, однако треть респондентов не ощущает эффекта от них. И лишь небольшая часть компаний намерена рассматривает возможность снизить деловую активность из-за ограничительных мер, тогда как треть немецкого бизнеса, работающего в РФ, намерена продолжать развиваться.