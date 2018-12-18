«Без Крыма нам стало лучше»: украинский писатель сделал неожиданное заявление на русском языке

Киев, 18 декабря. Украинский писатель-русофоб Лесь Подервянский, известный своими антироссийскими взглядами, заявил, что без Крыма и Донбасса Украине стало лучше жить.Таким неожиданным заявлением на русском языке он поразил зрителей крымскотатарского телеканала ATR.

По его мнению, именно благодаря этому на Украине стало возможно проведением «каких-то реформ». При этом писатель согласился, что сейчас украинцам может казаться, что случившееся очень плохо.

«Могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта», - пояснил он.

По мнению Подервянского, по прошествии времени становится понятно, «именно в этом был единственный выход, и это было хорошо».

Интересно, что это заявление писатель сделал на русском языке, адресовав его журналисту Айдеру Муждабаеву.

Напомним, Крым вышел из состава Украины после госпереворота в стране в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, по итогам котором приняли единое решение о присоединении к России. Однако Киев продолжает считать полуостров своим, требуя вводить антироссийские санкции и клянчя у Запада деньги на «поддержку».

Решение о независимости от Украины жители Донбасса также приняли в 2014 году, отказавшись считать легитимной новые власти страны. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле 2014 года киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против жителей ДНР и ЛНР. Несмотря на принятые документы о режиме тишины, ВСУ каждые сутки обстреливают жилые районы республик, лишая людей крова, ставя под угрозу их жизни.