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Доходы украинцев сократились на 18% за пять лет

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Доходы украинцев сократились на 18% за пять лет

Киев, 18 декабря. Доходы украинцев сократились на 18% за пять лет, сообщили в Национальном банке Украины.

В банке отметили, что в первом полугодии текущего года доходы населения Украины выросли на 9,8% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года. Сообщается, что реальный имеющийся доход украинцев продолжается расти уже второй год подряд.

В Нацбанке Украины добавили, что заработная плата украинцев в первом полугодии выросла на 26% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом реальный доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно.

Автор: Данила Копп
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