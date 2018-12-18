Киев, 18 декабря. Доходы украинцев сократились на 18% за пять лет, сообщили в Национальном банке Украины.

В банке отметили, что в первом полугодии текущего года доходы населения Украины выросли на 9,8% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года. Сообщается, что реальный имеющийся доход украинцев продолжается расти уже второй год подряд.

В Нацбанке Украины добавили, что заработная плата украинцев в первом полугодии выросла на 26% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом реальный доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно.