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Кабмин передал Минфину Украины контроль над «Укрэнерго»

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Кабмин передал Минфину Украины контроль над «Укрэнерго»

Киев, 18 декабря. Компания-оператор системы передачи электроэнергии Украины «Укрэнерго» перешла в управление министерства финансов. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство страны.

«14 ноября кабинет министров передал государственное предприятие «Укрэнерго» в управление Минфина. Сегодня это решение было опубликовано», — сообщил сайт Минфина Украины.

Ранее «Укрэнерго» подчинялось министерству энергетики и угольной промышленности Украины. Однако согласно украинским законам, компании по производству и транспортировке электроэнергии одновременно не может контролировать одно юридическое лицо. Такое требование прописано в законе Украины «О рынке электроэнергии».

На сайте Минфина Украины подчеркнули, что компания «Энергоатом», которая производит электроэнергию на Украине, подчинялась Минэнергоугля страны, поэтому правительство передало «Укрэнерго» в подчинение Минфину Украины.

Автор: Денис Коробейников
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