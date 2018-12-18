Киев, 18 декабря. Компания-оператор системы передачи электроэнергии Украины «Укрэнерго» перешла в управление министерства финансов. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство страны.

«14 ноября кабинет министров передал государственное предприятие «Укрэнерго» в управление Минфина. Сегодня это решение было опубликовано», — сообщил сайт Минфина Украины.

Ранее «Укрэнерго» подчинялось министерству энергетики и угольной промышленности Украины. Однако согласно украинским законам, компании по производству и транспортировке электроэнергии одновременно не может контролировать одно юридическое лицо. Такое требование прописано в законе Украины «О рынке электроэнергии».

На сайте Минфина Украины подчеркнули, что компания «Энергоатом», которая производит электроэнергию на Украине, подчинялась Минэнергоугля страны, поэтому правительство передало «Укрэнерго» в подчинение Минфину Украины.