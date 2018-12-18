Снова на плаву: сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Британии

Лондон, 18 декабря. Российский сухогруз «Кузьма Минин» снова на плаву и готовится покинуть бухту в районе британского порта «Фалмут». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в Мурманском морском пароходстве (ММП).

«Судно сняли с мели. Оно снова полностью на плаву и готовится к выходу», - подчеркнул собеседник ФАН.

Известно, что «Кузьма Минин» следовал из Нидерландов в испанскую Сеуту. Во вторник утром он в условиях плохой погоды сел на мель. На его борту находится 18 членов экипажа, груза нет.