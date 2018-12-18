Путин осмотрел захваченное у боевиков в Сирии оружие и технику

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин осмотрел оружие и технику, которые были захвачены у террористов в ходе антитеррористической операции в Сирии. Выставка была организована в комплексе зданий Минобороны РФ, где глава государства провел расширенное заседание коллегии ведомства.

Президенту в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу показали стенд с трофейным холодным и огнестрельным оружием, где были представлены почти 100 различных видов оружия от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов.

Военные похвастались Путину трофеями из Сирии pic.twitter.com/Miayr1VRAD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 декабря 2018 г.

Кроме того, главе государства продемонстрировали пункт управления террористов, самодельные взрывные устройства, экипировку, а также беспилотники и оборудование для производства отравляющих веществ. Также на выставке был представлен начиненный взрывчаткой «джихад-мобиль», который боевики планировали использовать для совершения теракта.