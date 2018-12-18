Погибший Дед Мороз из Кемерово оказался заслуженным артистом РФ

Кемерово, 18 декабря. Умерший после детского утренника в Кемерово, где он сыграл Деда Мороза, Валерий Титенко оказался заслуженным артистом России, сообщили в Музыкальном театре Кузбасса.

Актеру стало плохо в детском саду, куда он пришел на утренник в роли Деда Мороза. Врачи скорой помощи попытались спасти Титенко, однако их усилия не помогли. Предварительной причиной смерти Деда Мороза из Кемерово назван сердечный приступ.

В театре отметили, что актер не дожил до своего дня рождения всего несколько дней. Ему бы исполнилось 68 лет, передает KP.Ru.

«Он работал в театре с 1986 года… — рассказали представители театра. — Последние годы он не отличался идеальным здоровьем, перенес сложную операцию на сердце, но по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей, не жалея себя».

Кроме того, в театре отметили, что Титенко имеет звание «Заслуженный артист РФ», а также был отмечен правительственной медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени».