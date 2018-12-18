Сирия новости 18 декабря 19.30: курды продолжают проводить принудительную мобилизацию в Ракке, жители Хасаки выступают против SDF
Сирия, 18 декабря. Курды продолжают проводить принудительную мобилизацию в Ракке, жители Хасаки выступают против присутствия в регионе SDF, в Мосуле террористы ИГ1 убили трех гражданских. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.
Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, проводят массовые аресты населения Ракки и Хасаки.
Провинция Дейр-эз-Зор
В Хаджине продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@zuzamikulova), что уличные бои идут в районе Аль-Калах.
Также перестрелки между курдскими военизированными отрядами и радикальными исламистами отмечаются недалеко от поселения Аль-Бухатер на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информагентство Step News.
Провинция Ракка
Информационное агентство Al-Monitor пишет, что в провинции Ракка обостряется конфликт между местным арабским населением и боевиками курдских военизированных отрядов. Напомним, Демократические силы Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты гражданских для их дальнейшей принудительной мобилизации.
Кроме того, по данным местных активистов, курды и их союзники не выполняют обязательств по восстановлению разрушенного авиацией международной коалиции административного центра Ракки. Население ведет работы по реконструкции зданий и инфраструктуры города своими силами.
Провинция Хасака
Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали несколько жителей населенного пункта Свейдан на востоке провинции Хасака, обвинив задержанных в связях с «Исламским государством». Об этом пишет информационное агентство Step News.
В связи с притеснениями со стороны курдских радикалов мирное население региона выступает против присутствия «демократических сил» на территории провинции. Об этом сообщает источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@riskmap_), ссылаясь на заявление представителей местных племен.
Ирак
Террористы «Исламского государства» напали на мирных жителей Мосула, передает информагентство Iraqi News. Сообщается, что радикалы убили трех гражданских.
Одновременно с этим Iraqi News пишет, что силы безопасности задержали в Мосуле боевика ИГИЛ1, скрывавшегося в лагере беженцев Аль-Джадаа.
Также операцию по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» ИГ проводится иракской армией на территории провинции Дияла. Iraqi News сообщает, что кампанию против радикалов ИГИЛ поддерживают ВВС Ирака.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)