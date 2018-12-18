Instagram-блогер позирует в форме и выдает себя за сотрудницу ФСИН России

Одна из пользовательниц социальной сети Instagram покоряет Интернет, выкладывая фотографии в форме сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний — ФСИН России. Публично она называет себя Ольгой Рудковской и пишет посты про работу и столичный СИЗО №2 «Бутырка», а также выкладывает фото различных командировок в разные регионы России.

Информацию про оригинального блогера опубликовал паблик «ВКонтакте», посвященный работе петербургского следственного изолятора №1 «Кресты», а также другим исправительным учреждениям Северо-Западного региона. Пользователи неоднозначно отреагировали на яркую внешность девушки и ее фотосессии в форме сотрудника ФСИН.

«Больше на ауешницу похожа, а не на сотрудника ФСИН. Позор таким сотрудникам», — возмущенно написала одна из подписчиц в паблике СИЗО «Кресты».

Сама Ольга Рудковская с юмором реагирует на такие сообщения, старается не обращать внимание на озлобленных комментаторов.

Однако на своей личной странице в Instagram она пишет посты, не свойственные для сотрудника ФСИН. Девушка публично рассуждает о нарушении прав заключенных и намекает на пробелы в работе уголовно-исполнительной системы.

«Где слишком много полицейских — нет свободы. Где слишком много солдат — нет мира. Где слишком много адвокатов — нет справедливости. P. S. И я сегодня в костюме себя (в форме сотрудника ФСИН. — Прим. ред). Неоригинально, и ладно», — пишет Ольга на своей страничке в Instagram.

После запроса редакции в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России там ответили, что эта девушка на данный момент не является сотрудницей ФСИН.