Порошенко на молебне в Днепре засветился в компании криминальных авторитетов

Киев, 18 декабря. Украинского президента Петра Порошенко сфотографировали в компании криминальных авторитетов на молебне в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре.

В Сети появились фотографии, на которых президент украинского государства стоит с детьми, главой «новой церкви» Епифанием, которого избрали на так называемом «объединительном» соборе в субботу, и другими представителями церковной структуры. Однако больше всего журналистов привлекло внимание другое — Порошенко окружили авторитеты криминального мира по кличкам Нарик и Эмиль.

Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на генпрокурора Украины Юрия Луценко, отметил, что Александр Петровский, известный как Нарик, проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки, которая активно действовала в начале 2000-х. По его словам, в 2005 году он уехал из страны, а членов его банды задержали, да и сама группировка была фактически разгромлена. Однако как глава банды вернулся на родину и оказался рядом с Порошенко, не уточняется.

«К сожалению, генеральный прокурор Юрий Луценко не смог принять участие в поездке, иначе бы он опознал мужчину [Нарика] слева от митрополита, который пробрался так близко, будто он один из главных участников этого важнейшего события», — написал Бутусов в Facebook.

Депутат Верховной рады, экс-журналист Сергей Лещенко, говоря о Петровском, сообщил, что многие годы его считали «крышей» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Бутусов также приметил еще одного криминального авторитета, который находился рядом с Нариком — его правая рука Эмиль.

По информации журналиста, мать Нарика — Оксана Петровская — ранее занимала директорские должности в компаниях, созданных или крышуемых ее сыном. Однако два года назад ее карьера немного изменила вектор — ее назначили директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко, который накануне получил от Порошенко статус «национального».