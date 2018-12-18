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Порошенко на молебне в Днепре засветился в компании криминальных авторитетов

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Порошенко на молебне в Днепре засветился в компании криминальных авторитетов

Киев, 18 декабря. Украинского президента Петра Порошенко сфотографировали в компании криминальных авторитетов на молебне в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре.

В Сети появились фотографии, на которых президент украинского государства стоит с детьми, главой «новой церкви» Епифанием, которого избрали на так называемом «объединительном» соборе в субботу, и другими представителями церковной структуры. Однако больше всего журналистов привлекло внимание другое — Порошенко окружили авторитеты криминального мира по кличкам Нарик и Эмиль.

Порошенко на молебне в Днепре засветился в компании криминальных авторитетов

Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на генпрокурора Украины Юрия Луценко, отметил, что Александр Петровский, известный как Нарик, проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки, которая активно действовала в начале 2000-х. По его словам, в 2005 году он уехал из страны, а членов его банды задержали, да и сама группировка была фактически разгромлена. Однако как глава банды вернулся на родину и оказался рядом с Порошенко, не уточняется.

«К сожалению, генеральный прокурор Юрий Луценко не смог принять участие в поездке, иначе бы он опознал мужчину [Нарика] слева от митрополита, который пробрался так близко, будто он один из главных участников этого важнейшего события», — написал Бутусов в Facebook.

Депутат Верховной рады, экс-журналист Сергей Лещенко, говоря о Петровском, сообщил, что многие годы его считали «крышей» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Бутусов также приметил еще одного криминального авторитета, который находился рядом с Нариком — его правая рука Эмиль.

По информации журналиста, мать Нарика — Оксана Петровская — ранее занимала директорские должности в компаниях, созданных или крышуемых ее сыном. Однако два года назад ее карьера немного изменила вектор — ее назначили директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко, который накануне получил от Порошенко статус «национального».  

Автор: Данила Копп
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