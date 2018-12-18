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Украина

Бывшему главе «Правого сектора» во Львове перерезали горло

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Бывший глава «Правого сектора» покончил с собой — СМИ

Киев, 18 декабря. Бывшего руководителя организации «Правый сектор»1 (деятельность организации запрещена на территории России) Игоря Коцюруба нашли в городе Червоноград с перерезанным горлом. Об этом сообщают украинские СМИ.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, полиция и скорая. Его госпитализировали в одну из больниц, где Коцюруба скончался. По одной из версий 53-летний мужчина мог совершить самоубийство, 

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обратилась к генпрокурору страны Юрию Луценко. Она просит найти и наказать причастных к убийству Коцурюбы, передает «ФедералПресс».

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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