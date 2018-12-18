Шойгу рассказал, сколько контрактников будет служить в российской армии к 2025 году

Москва, 18 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу назвал примерное число контрактников, которые будут служить в ВС РФ к концу 2025 года.

«К исходу 2025 года их количество достигнет 475,6 тысячи военнослужащих», — заявил он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

Она прошла в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.

Шойгу также сообщил, что в настоящее время офицерский корпус российской армии укомплектован подготовленными профессиональными кадрами.