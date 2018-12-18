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Шойгу рассказал, сколько контрактников будет служить в российской армии к 2025 году

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Шойгу рассказал, сколько контрактников будет служить в российской армии к 2025 году

Москва, 18 декабря.  Министр обороны Сергей Шойгу назвал примерное число контрактников, которые будут служить в ВС РФ к концу 2025 года.

«К исходу 2025 года их количество достигнет 475,6 тысячи военнослужащих», — заявил он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

Она прошла в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.

Шойгу также сообщил, что в настоящее время офицерский корпус российской армии  укомплектован подготовленными профессиональными кадрами.

«96% командиров общевойсковых бригад и полков имеют боевой опыт», — подчеркнул он.

Автор: Игорь Федоров
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