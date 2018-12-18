Шойгу назвал приоритетные страны для военно-технического сотрудничества
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Москва, 18 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал страны, которые являются приоритетными для РФ по линии военно-технического сотрудничества.
На итоговой коллегии министерства обороны России с участием президента страны Владимира Путина Шойгу обратил внимание, что в этом году Россия проводила мероприятия в сфере ВТС совместно с 98 странами мира.
«В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам, — констатировал глава военного ведомства. — Нарастили военные контакты в рамках АСЕАН».
Ранее Шойгу доложил о ходе выполнения плановых показателей гособоронзаказа на 2018 год.