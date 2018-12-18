Ответ американцам уже готов: главные тезисы выступления Путина на заседании коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны назвал основные задачи вооруженных сил страны на следующий год. По словам главы государства, приоритетом является дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил.

«Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта этого года», — подчеркнул российский лидер.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, который лично присутствовал на коллегии, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей проанализировал основные тезисы Путина. Он обратил внимание, что не только президент, но и министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем выступлении отметил: у России уже есть средства, которые позволяют нейтрализовать не только американский, но и любой ядерный потенциал.

«И Шойгу, и Путин перечислили те вооружения, которые были названы 1 марта этого года в послании Федеральному собранию. Было принципиально оговорено, что часть боевой техники уже принята на вооружение. Потому Путин и сказал в заключение, что это не потребует от нас каких-либо колоссальных усилий и финансовых затрат. Если американцы выйдут из ДРСМД, ответ им уже готов», — говорит военный эксперт.

Отдельно президент остановился на учениях. В этом вопросе необходимо год от года поднимать планку и действовать не по шаблону, подчеркнул Путин. Безусловно, одним из ключевых регионов является Арктика.

«Мы проводим учения в Арктике, стараясь максимально учитывать особенности низких температур. Вы посмотрите, у нас от патрона до самолета и ледокола — при производстве всего этого учитываются арктические особенности. Часть этих вооружений мы даже демонстрировали на параде Победы 9 мая. Если война разразится в Арктике, она будет иметь свои особенности. Наверняка придется перемещаться личному составу и совершать длительные марши. Для этого у нас есть мощные новейшие снегоходы. Там работает не один хилый ледокол, как у американцев, который они побоялись туда послать, — у нас там в десяток раз больше ледоколов», — объясняет Виктор Баранец.

В Арктике, продолжает собеседник, мало ориентиров, и это необходимо учитывать в том числе при планировании учений. Кроме того, сейчас Россия активно работает над созданием в стратегически важном регионе ключевой инфраструктуры.

«Мы активно работаем над развертыванием новых баз, у нас есть приличные центры, комфортный гарнизон. Нужно учитывать еще и другой аспект: американцы сейчас завыли, что Россия идет в освоении Арктики на десять шагов впереди. Они уже попытались провести там пару-тройку учений, правда, малыми силами. Кроме того, вспыхивает еще иная проблема. Есть Северный морской путь, и мы сказали, что если нас будут давить санкциями, то мы имеем полное право контролировать коридор. Это было бы страшным экономическим ударом для тех стран, которые посылают свои суда через Северный морской путь», — напоминает военный аналитик.

Самое главное, на что он обратил внимание: Россия основательно закрепляется в Арктике, и первую скрипку в этом процессе играет министерство обороны.

Путин также отметил активное развитие системы военного образования в стране. Виктор Баранец напомнил, что систему военного образования сильно «лихорадило» во времена экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. При нем в данной сфере произошло слишком много сомнительных преобразований.

«Я вспоминаю высказывание одного американского адмирала, который однажды сказал: «Нам не страшны русские ядерные ракеты, нам страшно военное образование русских. Я прошел две военные школы — и училище, и академию, побывал во многих странах и могу сказать, что никто с нами и рядом не стоял. Мы их в бинокль по качеству образования не видели», — вспоминает эксперт.

Далее, по его словам, началась «сердюковщина» — сомнительные реформы, изменение методик преподавания.