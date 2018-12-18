Лаврова рассмешил вопрос иностранного журналиста о «вмешательстве» России в выборы в США
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Женева, 18 декабря. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос иностранного журналиста о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2019 году.
С таким вопросом к нему обратился сотрудник иностранного издания, который в числе прочих журналистов ожидал участников межсирийской встречи в Женеве, среди которых был глава МИД РФ, министры иностранных дел Турции и Ирана, а также спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает ТАСС.
«Господин министр, вы можете что-то сказать о вмешательстве в американские выборы?» — спросил Лаврова журналист.
Но российский министр только рассмеялся и не стал комментировать этот вопрос, пишет газета «Взгляд».