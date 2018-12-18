Бить будем аккуратно, но сильно: военный эксперт оценил шансы ВСУ при наступлении в Донбассе

Киев перебросил на Горловско-Дебальцевское направление фронта в Донбассе 30-ю механизированную бригаду ВСУ, в состав которой входит добровольный батальон украинских националистов-радикалов «Полісся». Ранее командование Народной милиции ДНР сообщило об усилении группировки противника на Светлодарском направлении, где сосредоточены силы нескольких бригад ВСУ. В Константиновку, находящуюся под контролем украинских формирований, переброшены десятки единиц бронетехники и системы РСЗО.

О возможных действиях ВСУ под Донецком и Горловкой и их шансах на успех в беседе с военкором Федерального агентства новостей рассказал заместитель президента Российской академии ракетных войск и артиллерии, доктор военных наук Константин Сивков.

Наступление захлебнется. Впереди — новые котлы

— Константин Валентинович, многие факты говорят о том, что ВСУ готовят наступление. Каковы их шансы на успех?

— Корпуса народной милиции ДНР и ЛНР смогут отразить готовящийся удар армии Украины, нанеся тяжелые потери, заставят противника остановиться. Наступление ВСУ захлебнется.

В случае, если ВСУ достигнут локального успеха, прорвав тактическую и оперативную зоны обороны на Донецком или Луганском направлениях, высока вероятность возникновения котла, поскольку обеспечить фланги они не смогут.

— На чем строится ваша уверенность?

— Потому что украинская армия, притом что она получила довольно неплохое оснащение за эти годы, в морально-психологическом отношении сражаться не готова. За исключением боевиков частных военных компаний (ЧВК), «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), украинские бойцы не видят в лице ополченцев и жителей ДНР и ЛНР врагов своей страны. Скорее, они видят своим врагом существующую на Украине власть.

Поэтому реально гонит украинских военных на бойню очень узкий круг высшего руководства, и только. Это надо четко понимать.

Ахиллесова пята — высокая чувствительность к потерям

— Но есть же мотивированные националисты.

— Что же касается боевиков «Правого сектора» и ему подобных, то их боеспособность также невысока, поскольку у них чрезвычайно высока чувствительность к потерям. Тоже самое можно сказать и о представителях ЧВК, которые и до этого активно принимали участие в боевых действиях. В частности, при попытках захвата Донецкого аэропорта были задействованы боевики приснопамятной американской частной военной компании Academi, бывшей Blackwater. Кстати, они понесли там тяжелые потери.

— На Украине постоянно твердят о боевых действиях с Россией.

— Что касается атаки территории России, то вопрос так даже не стоит. Скорее всего, будут провокации, направленные на то, чтобы инициировать российский удар по Украине и втянуть в эту войну НАТО. Вот смысл этой провокации. Речь идет о провокации, подобной той, что произошла в Керченском проливе, когда были арестованы украинские катера.

Украинские моряки не захотели умирать

— На чем строился расчет на подступах к Крымскому мосту?

— Судя по тем инструкциям, которые были выданы украинским морякам, как они должны были действовать, следует, что катера ВМСУ были направлены туда на убой. Они должны были погибнуть в бою от удара российского флота и авиации.

— Но что-то пошло не так.

— Украинские моряки не захотели умирать, и поэтому они сейчас живы, а провокация, которой так жаждали в Киеве, не удалась.

— Но ее тут же подхватили на Западе как инфоповод.

— Именно. Канцлер [Германии] Ангела Меркель заявила о том, что корабли Германии должны бросить якорь у берегов Крыма и что Германия и Франция силами своего флота должны принять участие в «обеспечении безопасного мореплавания в Азовском море».

Такое заявление мог сделать только человек, абсолютно не владеющий информацией о состоянии дел. Поскольку любая попытка сил флота Германии и Франции войти в Азовское море будет означать прямую и непосредственную войну с Россией, в первую очередь войну с российским Черноморским флотом, со всеми вытекающими фатальными последствиями для кораблей Германии и Франции.

Последний шанс Порошенко

— Зачем все это делается?

— Для [президента Украины Петра] Порошенко развязывание конфликта с Россией и в зоне ДНР и ЛНР — единственное спасение, чтобы продлить свой срок пребывания на посту президента и избежать жесточайшего наказания от любой власти, которая придет ему на смену. Поскольку все, даже его соратники, будут списывать на него всё.

— Чем эта ситуация выгодна для Вашингтона?

— Для США в условиях, когда они потеряли контроль над Сирией практически полностью и уже Стамбульский саммит проходил без них, — это способ втянуть Россию в военный конфликт на еще одном направлении.

А европейские элиты пытаются обозначить, что они, Евросоюз, — серьезный геополитический игрок. Вот почему там изо всех сил стараются разжечь этот конфликт.

— Украина тогда представляется топкой, куда можно кидать людей целыми бригадами?

— Те силы, которые должны погибнуть в этом конфликте и тем самым спровоцировать войну, к счастью, погибать не хотят. Это украинская армия и простые украинские парни. Они не хотят умирать и не хотят сражаться за сборище воров и негодяев, которое представляет собой нынешняя украинская власть.

Бить будем аккуратно, но сильно

— Как должна реагировать на происходящее Россия, чтобы не дать себя втянуть в войну, но и не отдать Донбасс на растерзание?

— Оптимальным я считаю поведение наших пограничников в Керченском проливе. То есть мы должны сделать так, чтобы жертв среди украинских военных было по минимуму, или потихоньку взять их в плен. Но при необходимости, конечно, будем уничтожать. Это естественно. Примерно вот так.

— Учитывая агрессивные планы Киева, судьба ЛНР и ДНР вызывает вопросы.

— Повторюсь, Донецкая и Луганская народные республики сегодня способны отразить агрессию Украины.

Если же на каком-то направлении у ВСУ будет успех, то в этом случае мы должны принять меры, чтобы поддержать в материальном отношении ДНР и ЛНР и как минимум не мешать нашим добровольцам двигаться на территорию ЛДНР. Добровольцев много среди украинских жителей, которые сейчас живут в России. Многие из них хотят поехать туда — помочь своим братьям. Нужно помочь им уехать туда, не мешать, чтобы они смогли восстановить положение.

Но прямое военное вмешательство России на этом направлении пока недопустимо.

— Вы говорите «пока».

— Пока. Но если дело дойдет до ситуации, которая сложилась в 2008 году в Южной Осетии, если события пойдут по такому сценарию, то в этом случае Россия обязана, на мой взгляд, обеспечить безопасность мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

— Речь идет о массированных ударах по Донецку, Луганску, Горловке со стороны ВСУ?

— Если дело дойдет именно до массированных артиллерийских ударов по этим городам, то Россия обязана обеспечить безопасность Донецкой и Луганской республик и разгромить агрессора.

Как вариант, после этого она [Россия] должна признать независимость этих республик и заключить с ними договор о военной помощи, как это было с Южной Осетией и Абхазией.

1 Организация запрещена на территории РФ.