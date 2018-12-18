Скучно не будет: участники пресс-клуба ФАН назвали наиболее вероятные сценарии развития Украины

Во вторник в редакции Федерального агентства новостей состоялось первое заседание пресс-клуба «Украина будущего», посвященное итогам 2018 года и возможным сценариям развития событий на Украине до 31 марта 2019 года. Предполагается, что такие встречи будут проходить дважды в месяц в Москве и Петербурге.

Спикерами пресс-клуба «Украина будущего», организованного Федеральным агентством новостей, выступают российские и украинские эксперты, в компетенции которых анализировать и давать оценку происходящим на Украине событиям, делать прогнозы развития ситуации в этой стране, а также предлагать пути разрешения конфликта, возникшего между Киевом и Москвой по причине русофобской политики первого.

В первом заседании пресс-клуба, прошедшем 18 декабря в формате телемоста между Петербургом и Москвой, приняли участие публицист и общественный деятель Игорь Друзь, политический обозреватель информационного агентства News Front Сергей Веселовский, руководитель магистерской программы «Дипломатия РФ и зарубежных государств», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, публицист, блогер, общественный активист Александр Роджерс, а также руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Спикеры назвали по три положительных и три отрицательных для Украины события уходящего года и сделали краткосрочный прогноз для украинцев на период до 31 марта 2019 года, когда на Украине должны состояться выборы президента.

Примечательно, что большинство участников пресс-клуба сошлись во мнении, что для народа Украины год был «ужасно стабильным» и если и выделять какие-то позитивные стороны, то все они работали лишь на укрепление существующего в Киеве режима.

Так, Сергей Веселовский заметил: для Петра Порошенко очень важно, что население Украины продолжает сокращаться — вымирая либо уезжая за границу.

«С 1991 года население Украины сократилось вдвое — до 23-24 млн человек. Но руководству государства, которое перестало быть социальным, и столько народу много. Им надо, чтобы на Украине жили 5-10 млн человек», — уверен Веселовский.

Именно этим он объясняет уничтожение систем образования и здравоохранения в стране, отсутствие поддержки незащищенных слоев населения, различные конфликты внутри страны, в том числе религиозный.

Но тот факт, что украинский народ недоволен такой антинародной политикой президента Порошенко, самого Петра Алексеевича не пугает, считает Игорь Друзь.

«Порошенко не нужна любовь украинского электората, ему нужна любовь Госдепартамента США», — заявил публицист.

И этой любви действующий президент Украины добивается сегодня с помощью церковной темы, потому что Вашингтону очень важно расколоть православие и настроить против православных верующих как можно больше людей.

«Скучно не будет. Цель Порошенко — переизбраться или отменить выборы. А второе он, заручившись поддержкой США, может сделать с помощью конфликта с Россией, который может вспыхнуть либо из-за военной провокации на российско-украинской границе, либо нужно опасаться за жизнь российских дипломатов на Украине», — полагает Станислав Ткаченко.

Участники сегодняшней встречи много говорили о влиянии автокефального вопроса на рейтинг Порошенко, о вероятных провокациях Киева против России, которые ожидаются не только в Донбассе и Крыму, о главных конкурентах действующего президента Украины, о развитии ситуации на юго-востоке Украины и роли России в его судьбе, о том, как Москва может заставить Киев перестать создавать опасные ситуации, и многом другом.

Подробнее о планах Порошенко и сценариях развития событий на Украине в ближайшие месяцы, о которых известно экспертам пресс-клуба «Украина будущего», читайте в большом материале ФАН.