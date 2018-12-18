Депутаты Госдумы запросят у МИД итоги российско-японских переговоров за 2018 год

Москва, 18 декабря. Депутаты Государственной думы запросят в министерстве иностранных дел России результаты российско-японских переговоров за 2018 год о перспективах заключения мирного договора между странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующую просьбу передали депутаты от КПРФ.

«Мы запросим МИД, – рассказал ФАН депутат Госдумы Леонид Слуцкий. – В сегодняшнем (от 17 декабря. — Прим. ФАН) интервью [глава МИД РФ] Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ на данный вопрос [о переговорах РФ и Японии]. Но из уважения к коллегам мы принимаем запрос, отработаем его и проинформируем палату».

Ранее Лавров в интервью KR.Ru заявил, что в Токио в настоящее время дают понять, что не готовы учитывать итоги Второй мировой войны.

«Сейчас в Сингапуре было подтверждено — вернее, договорились заявить — что мы условились активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года. Здесь очень важно понимать, о чем этот документ. Там написано — заключить мирный договор, после чего Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, в порядке учета интересов японского народа, добрососедства, будет готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан… Это не прямого действия обязательство, которое перешло к Россиию. А еще предстоит обсуждать — как передать, кому передать, когда и в каком качестве. Это был 1956 год», — рассказал российский министр.

По его словам, после 1960 года, когда Япония заключила договор с США и разрешила американцам разворачивать военные базы на своей территории, американское присутствие на японских островах «уже обретают серьезный характер угроз в отношении нашей безопасности».

«Мы нашим японским коллегам это все сформулировали и ждем от них реакции», — пояснил Лавров.

Подводя итоги российско-японских переговоров, глава МИД РФ заметил, что Токио не только не готов, а всеми способами дает понять, что не будет безусловно признавать итоги Второй мировой войны на основе декларации 1956 года. Возможно, в ответ на запрос думских депутатов МИД даст более развернутый ответ о результатах переговоров с Японией в уходящем году.