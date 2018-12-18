Госдума во втором чтении приняла закон о запрете «сухого алкоголя»

Москва, 18 декабря. Государственная дума приняла во втором чтении проект закона о запрете производства и оборота «сухого алкоголя» в России.

В документе прописано понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и вводится запрет на ее производство и оборот.

Согласно законопроекту, под такой продукцией понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, которое предназначено для получения продукции в жидком виде и содержит в своем составе этиловый спирт более 0,5% объема готовой продукции.

Парламентарии рассмотрят законопроект в третьем чтении 19 декабря.

Как отметила «Парламентская газета», по словам первого заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Владимира Гутенева, порошковый алкоголь запрещен в большей части европейских стран. Он подчеркнул, что «сухой алкоголь» представляет серьезную опасность для здоровья человека.