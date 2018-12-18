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Источник сообщил новые подробности спасения сухогруза «Кузьма Минин» в британской бухте

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Источник сообщил новые подробности спасения сухогруза «Кузьма Минин» в британской бухте

Мурманск, 18 декабря. Британские буксиры принимают протолкнуть застрявший в бухте Фалмут российский сухогруз «Кузьма Минин». 

По словам источника Федерального агентства новостей в мурманском пароходстве, сейчас в бухте прибыла вода, корабль пытаются его протолкнуть.

«Через полчаса-час станет ясно — ушел или нет. Помогают буксиры Великобритании», — добавил он.

Как сообщалось ранее, британские СМИ распространили сообщения, что российский сухогруз якобы сел на мель, однако источник ФАН опроверг эти данные, уточнив, что корабль не садился на мель.

Автор: Игорь Федоров
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