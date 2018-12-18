Медведев поручил ликвидировать нелегальные городские свалки

Москва, 18 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что более 190 несанкционированных свалок будут ликвидированы в рамках проекта «Чистая страна». Об этом глава правительства заявил в ходе совещания по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение», — сказал Медведев.

Глава правительства также добавил, что в ближайшее время будет создана компания-оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По его словам, оператор будет заниматься экспертизой и мониторингом территориальных схем обращения с отходами, а также привлечением частных инвесторов.