В Госдуме считают, что новый российский закон о гражданстве поможет пострадавшим за веру на Украине

Госдума РФ во вторник, 18 декабря, приняла закон об упрощенном получении гражданства России. Он передает президенту страны полномочия самостоятельно определять категории иностранцев, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Как уточнили Федеральному агентству новостей в нижней палате парламента, принятие закона случилось очень вовремя: религиозный конфликт на Украине может вынудить представителей традиционной православной церкви сменить гражданство. Новый законопроект должен также упростить жизнь представителям ЛНР и ДНР.

«Новый закон имеет гуманитарную направленность, он дает президенту инструмент по решению вопросов о гражданстве, — прокомментировал ситуацию ФАН депутат Госдумы Сергей Гаврилов. — Мы предполагаем, что есть немало людей, которые подвергаются гонениям на Украине, и мы предоставим им возможность обратиться к президенту России с просьбой об упрощенном получении гражданства.

Ситуация на Украине опасна тем, что во главе раскола церкви оказывается радикальная политическая группировка, и рост межрелигиозной розни напрямую связан с действиями украинских властей. Наблюдается вмешательство светской власти в дела религиозных организаций, а это нарушает базовые принципы и права человека. Священнослужителей массово вызывают на допросы, от них требуют присоединиться к раскольнической церкви. Мы считаем, что это предмет серьезных разбирательств на международной арене — на ПА ОБСЕ, в Совете по правам человека. В Госдуме настаивают на том, чтобы международное сообщество заняло активную позицию по защите базовых прав человека».

Госдума РФ намерена направить обращение в ПА ОБСЕ из-за притеснений священнослужителей на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что депутаты подготовят законодательные предложения, по которым предусмотрят особый порядок получения российского гражданства именно для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

«Парламентской ассамблее ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично [президента Украины] Петра Порошенко, — сказал Володин. — Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан».

Закон об упрощенном получении гражданства России для иностранцев должен вступить в силу до конца года.