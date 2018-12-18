«Порошенко блефует»: эксперты прокомментировали «охоту» европейских стран за украинцами

Страны Европейского союза «охотятся за украинцами», которые с прошлого года могут без визы въезжать на территории ЕС, с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так украинский президент проиллюстрировал свой тезис о «скором вступлении» страны в Европейский союз и Североатлантический альянс. Он отметил, что Украина уже готова стать полноправным членом ЕС.

«Нам говорили три года назад, что в условиях миграционного кризиса это будет самоубийство — для каждого руководителя европейской страны предоставить украинцам безвиз. Потому что «у вас война, они все убегут и там поселятся, в Украину никто не вернется, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами», — заявил он.

При этом на сегодняшний день, по утверждениям Порошенко, безвизовый режим работает без проблем, а граждане Украины якобы не стали массово покидать страну.

«Они [страны Евросоюза] охотятся за украинцами, а не мы им создаем проблемы», — заявил Порошенко.

Порошенко в состоянии паники

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил: складывается впечатление, что в последние дни Порошенко находится в состоянии, близком к панике. То он фактически публично признал, что его западные покровители еще не приняли решения по его дальнейшей судьбе и он готов уступить место «более удачливому» кандидату в президенты, то он опровергает себя же, говоря о том, что это Европа якобы «гоняется» за украинцами, а не украинцы за ней.

«Летом Порошенко и другие представители украинской верхушки публично признавали, что украинцы в панике бегут из страны и утечка населения приобрела на Украине катастрофические масштабы. Сейчас же, видимо, для того, чтобы пустить пыль в глаза своим западным покровителям, Порошенко откровенно блефует», — добавил Максим Жаров.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин выразил ФАН мнение, что Порошенко выдает желаемое за действительное.

«Это достаточно отрицательная его черта. Он видит безвиз там, где его нет. Ведь большая часть населения страны не может себе позволить даже эту туристическую форму. Безвиз украинцам не по карману, потому и угрозы никакой, миграционного наплыва не будет. Нет украинцев в странах ЕС, и охотиться там не на кого», — заключил политолог.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН заметил, что возможность работать за пределами страны (и прежде всего — в Европе) была одной из главных приманок Майдана и чуть ли не составляющей новой украинской идентичности, навязываемой Западом. Поэтому безвизовый режим стал пропагандироваться как огромное достижение времени правления Порошенко, что помогает его новой избирательной кампании.

«Несмотря на определенные сложности с попаданием в страны ЕС, украинцы преодолевают их, так как в своей стране перспектив у них остается все меньше и меньше. Поэтому называть ситуацию, при которой Украину покинули уже миллионы граждан для заработков и в ЕС, и в России, беспроблемной, как это делает Порошенко, нельзя. Страну покидают самые активные и квалифицированные работники, лишая ее надежд на использование самых лучших кадров в местной экономике», — пояснил Сергей Простаков.

По словам аналитика, ограниченность прав на работу, которая следует из условий безвизового режима с Европой, даже устраивает ее страны, так как дает возможность относиться к украинцам гораздо хуже других гастарбайтеров и платить им как можно меньше. Но Порошенко это не смущает, и он продолжает делать ложные заявления о своих «достижениях» в целях победы на ближайших президентских выборах.