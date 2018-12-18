В Госдуме объяснили, зачем Россия упростила получение гражданства для иностранцев

Москва, 18 декабря. Российские власти упростили получение гражданства РФ для отдельных категорий иностранных граждан. Определять их будет президент России. Соответствующий законопроект во вторник был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, предполагается, что в первую очередь он коснется украинцев. Зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий объяснил, почему принять такой закон было необходимо.

Как пояснил Водолацкий, российские депутаты регулярно стараются улучшать законодательство РФ для соотечественников, проживающих за рубежом. Он отметил, что многие из тех, кто хочет получить гражданство РФ и приехать в Россию, сегодня не имеют возможности собрать все нужные документы.

«На сегодня люди сталкиваются здесь с большими проблемами, особенно те, кто живет на территории Донбасса. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые не могут по целому ряду причин оформить необходимые документы», — отметил парламентарий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как напомнил Водолацкий, документы многих жителей Донбасса пропали или были уничтожены украинскими силовиками. По словам депутата, существует ряд физических и юридических причин, которые делают невозможным для украинцев отказаться от своего первого гражданства.

«По нашему законодательству люди не имеют права получать российское гражданство, не отказавшись от предыдущего. В отношении граждан Украины здесь может быть сделано исключение», — подчеркнул он.

Водолацкий добавил, что политическая обстановка на Украине может измениться, националисты могут уйти, и тогда люди захотят вернуться в свои дома. Он отметил, что сегодня на территории РФ находится порядка трех миллионов граждан Украины, однако пока жить в России им приходится на птичьих правах. Новый закон должен помочь таким людям, объяснил парламентарий.

Глава комитета Госдумы также прокомментировал ситуацию с религиозным расколом на Украине, которую организовали киевские политики. Он отметил, что обстановка в стране накалилась до предела и может перерасти в очередное кровопролитие. Водолацкий обратил внимание, что украинский националист Дмитрий Ярош уже объявил охоту на священников украинской канонической церкви.

На фоне происходящего, считает политик, Россия ставит перед собой задачу привлечь внимание мирового сообщества к тому, что религиозная война, которую начали украинские власти, — одно из самых тяжких преступлений, и закрывать на него глаза недопустимо.

«Когда уже открыто призывают уничтожать людей, которые несут обществу только веру и добро – это уже кощунственно не замечать подобные проявления», — резюмировал Водолацкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что киевские власти сегодня нарушают один из ключевых конституционных принципов — свободу вероисповедания. Он отметил, что российские парламентарии собираются в этой связи направить обращение в ПА ОБСЕ. Принятый во вторник Госдумой закон дает право президенту РФ определять категории иностранных граждан, которые могут рассчитывать на упрощенное получение российского гражданства.

Украинские власти сегодня активно стремятся получить автокефалию для раскольнической церковной структуры. Соответствующую просьбу Вселенскому собору в апреле направил президент Украины Петр Порошенко. Киев рассчитывает, что автокефалия будет получена в январе следующего года.

Как отмечали эксперты, церковная реформа необходима украинским властям, чтобы установить контроль над религиозной сферой и влиять на назначения в церковных структурах. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата не поддерживает официальный Киев. За это она подвергается гонениям, храмы УПЦ МП группы неизвестных захватывают, грабят и пытаются поджечь.