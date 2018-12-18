«Благородный закон»: Россия разрешает украинцам получить свое гражданство

Москва, 18 декабря. Закон об упрощенном получении гражданства России окончательно принят Госдумой РФ в третьем чтении и должен вступить в силу до конца года. Право получить российский паспорт в облегченном порядке получат и украинцы. На фоне прекращения действия Договора о дружбе с Россией со стороны Украины, запрета на въезд в страну для российских мужчин, депортации и разворотов у границы российских СМИ принятый в России закон выглядит как минимум благородно. Своим мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Мы смотримся даже не то, что благородно, мы смотримся, как системная страна с правильным подходом к своим соотечественникам, — прокомментировал Белик в разговоре с ФАН. — Я надеюсь, что это поможет в проблемах Севастополя и Крыма: у нас есть те, кто 18 марта 2014 года не находились на территории полуострова, кто прописан в городах Украины, но по факту, живет в Крыму. Я уже задавал вопрос замглавы МВД Игорю Зубову, возможно ли предоставлять крымчанам гражданство по месту рождения. Я считаю, что если есть свидетельство о рождении в Крыму — неважно, какого периода — человек должен получить гражданство».

По мнению парламентария, новый закон облегчит жизнь и ополченцам Донбасса.

«У нас были ситуации, когда воевавшие ополченцы были вынуждены уехать в Россию, но потом по каким-то причинам суд решил депортировать их на Украину, — рассказал Дмитрий Белик. — Причем даже не в ЛНР и ДНР, а по сути, на растерзание Киеву. Благодаря своевременной реакции главы МВД, нам удалось их отстоять. Мы должны дать таким людям возможность получить российское гражданство. Они поддерживают русский мир, русскую культуру, язык — и мы должны поддержать их в ответ. Новый закон и важен для всех наших соотечественников в бывших союзных государствах — ведь люди не виноваты, что Беловежские соглашения определили их дальнейшую судьбу».

Напомним, принятый 18 декабря в Госдуме закон передает президенту страны полномочия самостоятельно определять категории иностранцев, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.