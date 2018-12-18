Сирия: какая судьба ждет «запертых» в Идлибе террористов

Ситуация с незаконными вооруженными формированиями в Идлибе с каждым днем ухудшается в связи с тем, что джихадистам сократили довольствие и зарплаты. Почему радикалы столкнулись с кризисом и как под его ударами может измениться одно из самых опасных антиправительственных объединений — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ограничение доступа к оружию, сокращение зарплаты и пайков, — это не полный список того, с чем столкнулся альянс запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», который находится внутри демилитаризованной зоны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Боевики оказались окружены со всех сторон и лишились подпитки боеприпасами и медикаментами. Также известно, что группировкам теперь оплачивают только время, проведенное в боях, сообщают источники в СМИ.

Джихадисты столкнулись со своеобразным кризисом из-за фазы боевых действий, рассказал в разговоре с корреспондентом ФАН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев. По мнению эксперта, спонсоры «идлибской заварушки» активнее финансируют боевиков только в пик военных действий. В спокойное время они предпочитают экономить.

«Это напрямую может зависеть от фазы боевых действий. Если идут постоянные боевые столкновения, то они требуют подпитки. Если спонсоры идлибской заварушки посчитают, что это дело экономически не выгодно, а эти люди представляют группировки дармоедов, которые и в атаку не идут и не создают альтернативную силу, они могут и вовсе перестать их спонсировать. Они просто сидят там пускают корни и не способствуют решению политических задач. В Идлибе такая ситуация, что группировки загнаны в угол российско-сирийской коалицией. А кроме того, там слишком высока концентрация военных сил и военных советников из Турции и стран Персидского залива, и эскалация может привести к межгосударственным столкновениям. И я думаю, что руководство России и Турции это понимает», — отметил Арсений Григорьев.

Когда-то боевикам для выживания ненадолго помог ребрендинг: группировка «Джебхат ан-Нусра» поменяла свое название на «Джебхат Фатх аш-Шам»1, а впоследствии на «Хайят Тахрир аш-Шам». Но серьезно это на ситуацию не повлияло, все понимали, что это те же самые террористы, но в новой обёртке. Боевики попробовали договориться с турецкой армией, но предложение Турции сдаться их не устроило. Среди вариантов развития альянса группировок называют еще и роспуск радикалов, чтобы те впоследствии перешли в многочисленные отряды антиправительственной «Сирийской свободной армии».

По мнению Арсения Григорьева, будущее террористов в Идлибе будет зависеть от договоренности между Россией и Турцией. Ко всем выше перечисленным вариантам можно добавить объединение группировок в некую новую организацию.

«Турция сейчас чувствует себя уверенно в Идлибе и других сирийских регионах и с каждым разом не упускает глубже погрузиться в конфликт. У них там свои интересны они не могут допустить становление независимого Курдистана. Турция, совместно с западными силами, будет подпитывать разрозненные джихадистские группировки. Я не исключают что будет предпринята попытка объединения, но для того, чтобы оно состоялось, должен произойти ряд переговоров между руководством Турции и тех сил, которые вовлечены в конфликт. Я очень сомневаюсь, что эти группировки способны на политические шаги. Руководство этих группировок – это менеджеры на зарплате, которые по первому же сигналу отступят в Турцию, и растворяться в толпе, так уже было неоднократно. Они не принимают самостоятельных политических решений, они напрямую зависимы от поставок оружия, медикаментов и так далее. Они целиком находятся на крючке финансирующих их западных государств. И нужно понимать, что у Запада нет никаких иллюзий о реальном положении дел в этих группировках. Если будет принято решение о сплочении этих группировок под новым джихадистским флагом это возможно, но после совещания на самом высоком уровне. Внутри самого Идлиба никто объединится, не сможет», — завершил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.