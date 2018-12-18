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Мать с онкобольными детьми передумали выселять из дома на юго-западе Москвы

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Мать с онкобольными детьми передумали выселять из дома на юго-западе Москвы
Москва, 18 декабря. Жители одного из домов на юго-западе Москвы передумали выселять мать с онкобольными детьми после того, как с ними провели разъяснительную беседу.

По словам старшего помощника главы ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, с жителями пообщались следователи, врачи, сотрудники прокуратуры и активисты благотворительного фонда «Подари жизнь». Эта организация арендовала квартиру для женщины с детьми, больными раком, пишет РИА Новости.

Скандал разгорелся после того, как одна из местных жительниц, уверенной в том, что рак является инфекционным заболеванием, собрала подписи за выселение матери и больных детей. Более того, женщина пошла дальше и даже направила петицию в Роспотребнадзор.

Это обращение ранее в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Он подчеркнул, что в настоящее время российские ученые не рассматривает инфекционную природу рака.

Ранее стало известно, что семья съехала из этой квартиры, однако отъезд был связан не с травлей, которую устроили соседи, а с перерывом в лечении. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщили представители фонда «Подари жизнь».

Автор: Игорь Федоров
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