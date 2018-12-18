В Госдуме РФ рассказали, кто спровоцировал раскол в православии на Украине

Москва, 18 декабря. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина относительно готовящегося обращения в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.

По его словам, на сегодняшний день обстановка на Украине очень напряженная. Сухарев выразил озабоченность в связи с ситуацией со священниками.

При этом он отметил, что всем известно, кто спровоцировал в этой стране раскол в православии, передает RT.

«Первыми раскольническую церковь поздравили американцы, им это выгодно. Все это антироссийская антиправославная позиция Запада», — резюмировал он.

Ранее Володин сообщил, что Госдума обратится в ОБСЕ в связи с гонениями на священнослужителей на Украине. Спикер Госдумы заявлял, что сегодня на Украине грубо нарушается один из основных конституционных принципов — свобода вероисповедования.