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Иран рассчитывает, что соглашение по созданию конституционного комитета Сирии будет достигнуто в Женеве

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Иран рассчитывает, что соглашение по созданию конституционного комитета Сирии будет достигнуто в Женеве

Женева, 18 декабря. Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает, что соглашение по созданию конституционного комитета Сирии будет достигнуто странами-гарантами (Россия, Иран, Турция) на министерской встрече по САР в Женеве.

«Я надеюсь на это», — сказал глава иранского дипломатического ведомства, отвечая на вопрос журналистов, достигнут ли стороны соглашения по созданию конституционного комитета Сирии.

Решение о создании конституционного комитета в Сирии было принято по итогам переговоров в Сочи в январе этого года. Ожидается, что в комитете, который должен будет выработать поправки в конституцию республики, будут представлены различные политические силы страны.

Автор: Данила Копп
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