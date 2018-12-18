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Санта-Клаус подготовил подарки для Путина и Трампа

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Санта-Клаус подготовил подарки для Путина и Трампа

Хельсинки, 18 декабря. Санта-Клаус из Лапландии заявил, что подготовил подарки для президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Помимо президента России и американского лидера, в список претендентов на подарок попал президент Финляндии Саули Ниинисте. При этом Санта-Клаус не рассказал, какие именно подарки он планирует вручить главам государств.

«Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом», — сказал Санта-Клаус в комментарии РИА Новости.

Ранее Санта-Клаус заявил, что намерен приехать в Россию в конце декабря. По его словам, в ходе визита в РФ он планирует посетить «север, юг, восток и запад» России.

Автор: Артем Никулин
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