Дамаск, 20 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на встрече заместителя премьер-министра Сирии Валида Аль-Муаллема с преподавателями и студентами в Дамасском университете.

В ходе своего выступления Аль-Муаллем заявил, что Сирия, несмотря на затянувшийся кризис и заговор ряда стран против нее, «глубоко верит в арабизм». Все, что произошло на Ближнем Востоке, было вызвано дисбалансом в арабских действиях, это нужно исправить.

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По словам политика, недавний визит президента Судана Омара Аль-Башира в Сирию стал еще одним шагом по направлению к снятию блокады, которую навязали США. Эта ситуация в первую очередь нацелена на ослабление Сирийской Арабской Республики, уверен Аль-Муаллем.

Он также подчеркнул, что Дамаск не будет создавать никаких независимых или федеральных образований на севере республики. Никаких альтернатив возвращения этой территории под контроль сирийского правительства нет. Власти САР намерены вернуть суверенитет над всем этим регионом.

Страны, которые устроили сговор против Сирии, сейчас расплачиваются за свою политику, уверен Аль-Муаллем. В следующем году они окажутся в сложном положении, поскольку к тому моменту страна будет в более здоровом положении.

Комментируя ситуацию в Идлибе, министр отметил, что власти хотят в первую очередь освободить этот регион от террористических формирований. САР и РФ постоянно координируют этот вопрос, однако Турция и террористические формирования отказываются соблюдать соглашение.

Аль-Муаллем отдельно отметил, что власти страны настроены на политический диалог по ситуации.

На этапе восстановления сирийской республики приоритет будет отдан государствам, которые поддерживали САР во время военных действий. В данный момент министерство иностранных дел работает над развитием отношений с РФ, Индией, Ираном КНР, Малайзией.