Порошенко: Господь подарит Киеву томос об автокефалии в канун Рождества

Киев, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter, что 6 января 2019 года новая Православная церковь Украины получит томос об автокефалии.

Во вторник, 18 декабря, Порошенко на радостях от создания так называемой Православной церкви Украины посвятил этому событию сразу пять постов подряд в Twitter. В них глава Украины рассыпался в благодарностях, кланялся Филарету, заявил о неких гонениях сторонников «украинской церкви» и даже рассказал о планах всевышних сил на его страну.

«6 января 2019, в Сочельник, канун Рождества Христова, Господь подарит нам томос об автокефалии Православной Церкви Украины, — написал украинский президент. — Господь с нами, украинцы».

6 січня 2019 року, у Святвечір, напередодні Різдва Христового, Господь подарує нам Томос про Автокефалію Православної Церкви України. Господь з нами, українцями. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2018

Еще более неожиданным стало заявление, что в ГУЛАГ попадали, как оказалось, сторонники автокефалии украинской церкви.

«За тысячелетнюю историю украинской церкви сторонники автокефалии подвергались гонениям, погибали в московских тюрьмах и ГУЛАГе, — продолжил он. — Но они верили, что появится Единственная украинская церковь».

За тисячолітню історію Української Церкви прихильники автокефалії зазнавали гонінь, гинули в московських тюрмах і ГУЛАГАХ. Але вони вірили, що постане Єдина Українська Церква. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2018

Добавил президент Украины и немного лирики: рассказал о слезах верующих, которые 15 декабря собрались на площади в центре Киева.

«15 декабря почти 40000 человек 11.00 молились и ждали завершения Собора на Софиевской площади, — заявил Порошенко в соцсети. — Когда они услышали радостную весть о создании единой церкви, на глазах у людей появились слезы радости».

15 грудня майже 40 тисяч людей 11 годин молилися і чекали завершення Собору на Софіївській площі. Коли вони почули радісну звістку про створення Єдиної Церкви, на очах у людей з’явилися сльози радості. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2018

Почему Порошенко решил, что это были слезы радости, он не уточнил. Стоит отметить, как сообщали очевидцы, в прошедшую субботу в Киев автобусы с винницкими и житомирскими номерами (регионы, в которых обычно преобладают сторонники Порошенко) свозили людей на Софийскую площадь. Однако большинство из приезжих не понимали, что происходит, и выступали со словами поддержки канонической УПЦ МП и митрополита Онуфрия, которые отказались участвовать в «объединительном соборе» раскольников.

Напомним, 15 декабря церковными раскольниками на Украине был проведен так называемый «объединительный собор», в результате которого была создана новая Православная церковь Украины. Был также избран ее предстоятель — им оказался митрополит Переяславского и Белоцерковского Епифаний (Думенко)из неканонической УПЦ Киевского патриархата.

Ранее Украинская «новая церковь» назвала себя признанной Ватиканом, однако вскоре в Ватикане эту информацию опровергли.