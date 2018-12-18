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Путин подписал закон о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям

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Путин подписал закон о блокировке сайтов, склоняющих детей к преступлениям

Москва, 18 декабря. Российские власти могут незамедлительно блокировать сайты с информацией, которая побуждают детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, теперь за распространение информации, которая влечет или склоняет несовершеннолетних к противоправным действиям, представляющим опасность для их жизни или здоровья иных лиц, интернет-ресурсы, распространяющие такую информацию, можно включать в единый реестр запрещенных сайтов, а также немедленно ограничивать к ним доступ.

Ранее, доступ к таким сайтам ограничивается в течение суток.

Автор: Денис Коробейников
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