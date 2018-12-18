Курс евро впервые с 7 декабря превысил 76 рублей

Москва, 18 декабря. Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 76 рублей. Такой отметки курс европейской валюты достиг впервые с 7 декабря текущего года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро вырос на 0,37% по сравнению с уровнем закрытия торгов и составил 76,02 рубля. Отметим, что на десять утра европейская валюта равнялась 75,75 рубля.

Курс доллара составил 66,78 рубля. Как отметила «Свободная пресса», на открытии торгов Мосбиржи американская валюта стоила 66,79 рубля.