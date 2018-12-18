Путин: РФ в случае выхода США из ДРСМД создаст ракеты наземного базирования

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) РФ примет дополнительные меры по укреплению своей безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Президент отметил, что Россия в случае выхода США из ДРСМД будет вынуждена создать комплексную систему обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет наземного базирования.

«Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, то большого труда не составит провести соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и поставить их на землю, если потребуется», — сказал Путин.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Свое решение Трамп объяснил тем, что Россия якобы нарушает условия ДРСМД.

Позднее президент РФ Владимир Путин опроверг обвинения американской стороны, отметив, что обвинения они являются формальным поводом для выхода из ДРСМД. Глава государства также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки системы противоракетной обороны на территории Румынии.