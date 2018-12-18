Киев, 18 декабря. Украинским чиновникам напомнили об ограничении стоимости подарков, которые они могут получать в преддверии новогодних праздников. В национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции заявили, что подарок сверх нормы «нужно будет вернуть Святому Николаю».

В ведомстве подчеркнули, что «безграничную щедрость» при выборе подарка нужно проявлять только к близким людям. Поэтому в НАПК напомнили, что «подарок больше 1921 гривен (4626 рублей — Прим. ФАН) придется вернуть Святому Николаю назад». Об этом пресс-служба ведомства написала на своей странице в Facebook.

Также в НАПК подчеркнули, что чиновники не могут получать подарки от своих подчиненных.

Отметим, ранее стало известно, что более 43% опрошенных украинцев верит в существование Святого Николая. Исследование проводили социологи с 16 по 25 ноября 2018 года, сообщал телеканал «112».

С 2015 года на Украине под запретом оказался Дед Мороз и Снегурочка. Так, сторонники закона «О дегуманизации» заявили, что эти персонажи являются «пережитками советской системы».

Ранее стало известно, что в детских садах украинского Житомира запретили звать на утренники Деда Мороза, Буратино и Золушку. Такая рекомендация была дана чиновниками Управления образования Житомира, сообщил украинский журналист Сергей Форест.