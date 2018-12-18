Сирия сегодня: частота полетов ВКС РФ в САР сокращена, борьба с террористами будет продолжена

Сирия, 18 декабря. Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики (САР) будет продолжена. Частота полетов Воздушно-космических сил Российской Федерации на сирийской территории сократилась в сотни раз. Количественный состав российской группировки в САР довели до установленного штата. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Состав группировки РФ

Как заявил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу, группировка войск РФ на территории САР после завершения активной фазы военной операции была доведена до установленного штата. Вывод основной российской группировки был закончен, заметил он.

«Завершен вывод основной группировки из Сирии... Численный состав группировки сокращен и доведен до установленного штата, что достаточно для выполнения задач», — об этом Шойгу заявил в ходе итоговой коллегии министерства обороны РФ.

Кроме того, по словам Шойгу, выведенная из Сирии боевая техника не входила в состав военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Российский министр напомнил, что военная операция ВКС РФ в САР закончилась в декабре прошлого года.

Частота полетов российских ВКС

Кроме того, Шойгу заявил, что частота полетов ВКС РФ в небе над Сирийской Арабской Республикой сократилась со 110 полетов в сутки до двух-четырех вылетов в неделю.

«Полеты авиации сокращены со 100-110 в сутки до двух-четырех вылетов в неделю, в основном для доразведки обстановки», — продолжил Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны России.

Борьба с боевиками

В свою очередь глава Российской Федерации Владимир Путин, также выступая на коллегии военного ведомства, подчеркнул, что Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками незаконных вооруженных формирований на территории САР. Россия окажет всестороннюю поддержку официальному Дамаску.

«Хочу подчеркнуть, что бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена. Окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку», — заявил Путин.

Российский лидер также добавил, что военнослужащие РФ очень достойно выполняют в САР поставленные гуманитарные и миротворческие задачи. Он отметил, что российские военные оказывают огромную помощь Сирии в возрождении мирного, единого и стабильного государства.

Кроме этого, Владимир Путин высказался о ситуации в САР. По его мнению, обстановка в арабской стране постепенно стабилизируется, однако террористы все еще пытаются «огрызаться».

«После разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране (САР. — Прим. ФАН) постепенно стабилизировалась. Однако бандиты еще пытаются огрызаться», — заявил российский лидер.

Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики идет с 2011 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в САР и Ираке было объявлено в конце 2017 года. В настоящий момент в отдельных районах Сирии ВКС РФ помогают Сирийской арабской армии (САА) зачищать отдельные районы, а созданный Россией Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) проводит масштабные гуманитарные работы, направленные на восстановление Сирии после войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.