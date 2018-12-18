«Хотят выглядеть как голубь мира»: в России объяснили, чем грозит выход США из Договора о РСМД

Президент России Владимир Путин рассказал, что намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь самые тяжелые последствия. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании комиссии министерства обороны РФ.

«Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — подчеркнул российский лидер.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «ДРСМД — это последний договор, который еще как-то сдерживает США и выстраивает отношения в европейской части планеты».

«Если США действительно объявят о выходе из ДРСМД, то рушится и следующий за ним договор СНВ-3, а раз так, то тогда падет и вся система, не допускающая новой гонки вооружений и распространения оружия массового поражения», — добавил он.

Эксперт напомнил: в начале декабря Вашингтон заявил о том, что США остановят выполнение своих обязательств по Договору о РСМД, если Россия в течение 60 дней «не вернется к его исполнению». По мнению собеседника ФАН, у американских властей для этого случая уже есть «заготовленный ответ, чтобы развязать себе руки».

«США уже давно приняли решение, у них выделены деньги на развитие ракет средней дальности, просто сейчас они хотят в информационном пространстве сделать виноватой Россию. США хотят выглядеть как голуби мира, которые указывают на «недочеты РФ». С высоты своего птичьего полета американские власти дали 60 дней Москве на «устранение ошибок», и именно они же будут оценивать, что сделала РФ, хотя, вероятно, они скажут противоположные вещи. Таким образом, Вашингтон будет позиционировать себя как сторону, которая «сделала все, что могла», и оправдывать разрыв с ДРСМД. США даже не напрягаются, чтобы кого-то в чем-то обвинить, просто приписывают все ошибки РФ, давят в открытую», — объяснил он.

По словам Кошкина, «США хотели втянуть в новый договор Китай и Россию, узнать все про их оборону, а потом измочалить новое соглашение так, чтобы диктовать свои условия». В ответ Москва призвала Вашингтон к переговорам, хотя американская сторона всячески это проигнорировала. В то же время США понимают, что их военная мощь уступает российской, добавил политолог.

«У Вашингтона не все так просто в оборонной сфере: ледоколов нет, поэтому они отказались от учений в Арктике, летают на российских двигателях в космос. Американцы напрасно считают себя доминирующими во всех сферах жизни», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США выходят из ДРСМД из-за того, что Россия якобы «не соблюдает» условия договора. Отметим, что американский президент не привел никаких доказательств.