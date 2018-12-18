Шойгу анонсировал планы по вооружению армии России в 2019 году

Москва, 18 декабря. Оснащенность Вооруженных сил России современным оружием в 2019 году должна составить 67%. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

По словам главы ведомства, предприятия должны обеспечить выполнение заданий государственного оборонного заказа 2019 года. Планируется в 2019 году выйти на оснащенность новым вооружением на уровне 67%. Кроме того, по данным министра, оснащенность новым вооружением в ВВС должна достигнуть 65%, ВКС — 81,8%.

Минобороны также добавило, что в 2019 году армия получит 12 кораблей и боевых катеров, две подводные лодки, 12 судов обеспечения, четыре комплекса «Бал» и «Бастион».