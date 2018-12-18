Путин наградил Восточный военный округ, академию ВС России и противоминный центр

Москва, 18 декабря. Восточный военный округ, Общевойсковая академия вооруженных сил РФ им. М. В. Фрунзе и Международный противоминный центр получили государственные награды от президента России Владимира Путина.

Согласно указу президента России, Общевойсковую академию вооруженных сил РФ им. М. В. Фрунзе наградили орденом Жукова, Восточный военный округ — орденом Суворова, Международный противоминный центр ВС РФ — орденом Кутузова.

Глава государства вручил награды на заседании коллегии министерства обороны России во вторник, 18 декабря.