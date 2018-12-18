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Названы самые популярные модели Renault в России

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Названы самые популярные модели Renault в России

Москва, 18 декабря. Определены самые популярные в России модели французского автопроизводителя Renault. Специалисты агентства «Автостат» проанализировали информацию о покупках россиян в ноябре.

В ноябре Renault вошел в топ-5 самых популярных в России автомобилей. Французам досталось четвертое место: россияне приобрели за месяц 13517 машин этого производителя.

Аналитики изучили покупки автолюбителей, чтобы выявить самые востребованные автомобили этой компании в России. Первое место досталось бюджетному кроссоверу Renault Duster — 3618 купленных автомобиля за ноябрь. Второе место получил хэтчбек Renault Sandero — 3542 проданных экземпляра. Тройку лидеров замкнул лучших седан Renault Logan — россияне приобрели 3263 машины.

Названы самые популярные модели Renault в России

Ранее сообщалось, что в октябре продажи автомобилей Renault в России выросли на 6%.

Автор: Катерина Иванова
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