Названы самые популярные модели Renault в России

Москва, 18 декабря. Определены самые популярные в России модели французского автопроизводителя Renault. Специалисты агентства «Автостат» проанализировали информацию о покупках россиян в ноябре.

В ноябре Renault вошел в топ-5 самых популярных в России автомобилей. Французам досталось четвертое место: россияне приобрели за месяц 13517 машин этого производителя.

Аналитики изучили покупки автолюбителей, чтобы выявить самые востребованные автомобили этой компании в России. Первое место досталось бюджетному кроссоверу Renault Duster — 3618 купленных автомобиля за ноябрь. Второе место получил хэтчбек Renault Sandero — 3542 проданных экземпляра. Тройку лидеров замкнул лучших седан Renault Logan — россияне приобрели 3263 машины.

Ранее сообщалось, что в октябре продажи автомобилей Renault в России выросли на 6%.