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Украинский кабмин продлил запрет на ввоз в страну ряда российских товаров

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Украинский кабмин продлил запрет на ввоз в страну ряда российских товаров

Киев, 18 декабря. Украинское правительство продлило запрет на ввоз в страну ряда российских товаров до 2020 года. Соответствующее постановление было принято на заседании кабмина 18 декабря.

Правительство продлило запрет на ввоз утвержденного перечня товаров из России до 31 декабря 2019 года. Такое решение украинские чиновники приняли с целью обеспечения национальной безопасности страны в ответ на введение Москвой торговых запретов и ограничительных мер по отношению к Киеву.

Предусматривается, что принятое украинским правительством постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после прекращения применения Москвой «недружественных» шагов.

Автор: Данила Копп
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