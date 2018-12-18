Напавшего на школу в Перми подростка приговорили почти к десяти годам колонии

Пермь, 18 декабря. Суд в Перми вынес приговор 17-летнему бывшему ученику школы №127, который в январе 2018 года совершил нападение на учителя и учеников с ножом.

Судья Мотовилихинского райсуда Перми назначил ему наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы. Подросток будут отбывать заключение в воспитательной колонии.

Как сообщает «Интерфакс», его признали виновным в поджоге, разбое и покушении на убийство. Также подростку назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра. Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших. В пользу пострадавшей учительницы было взыскано 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что инцидент с нападением произошел 15 января 2018 года. Два подростка ворвались в класс, где нанесли ножевые ранения ученикам, а также учительнице, которая пыталась им помешать. Затем они ударили ножами друг друга. Один из нападавших был действующим учеником школы, другой — бывшим учеником.

Всего в результате нападения пострадали 15 человек, среди которых 12 госпитализировали. Учительница получила 17 ножевых ранений.