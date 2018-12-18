Москва, 18 декабря. В следующем году российские военные проведут более 18 тысяч учений, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Подготовить и провести 18,5 тысячи различных учений и тренировок», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии российского оборонного ведомства.

Ранее Шойгу сообщил, что 1 декабря на боевое дежурство в российских войсках заступил лазерный комплекс «Пересвет».

В заседании Минобороны РФ во вторник участие принимает президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в 2018 году российская армия продемонстрировала рост боевых возможностей, а также призвал совершенствовать ВС РФ. В частности, российский лидер подчеркнул, что необходимо «сжимать» время принятия решений.