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Российские военные проведут в 2019 году более 18 тысяч учений — Шойгу 

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Российские военные проведут в 2019 году более 18 тысяч учений — Шойгу 

Москва, 18 декабря. В следующем году российские военные проведут более 18 тысяч учений, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Подготовить и провести 18,5 тысячи различных учений и тренировок», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии российского оборонного ведомства.

Ранее Шойгу сообщил, что 1 декабря на боевое дежурство в российских войсках заступил лазерный комплекс «Пересвет».

В заседании Минобороны РФ во вторник участие принимает президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в 2018 году российская армия продемонстрировала рост боевых возможностей, а также призвал совершенствовать ВС РФ. В частности, российский лидер подчеркнул, что необходимо «сжимать» время принятия решений.

Автор: Василий Котов
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