Российские военные проведут в 2019 году более 18 тысяч учений — Шойгу
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Москва, 18 декабря. В следующем году российские военные проведут более 18 тысяч учений, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Подготовить и провести 18,5 тысячи различных учений и тренировок», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии российского оборонного ведомства.
Ранее Шойгу сообщил, что 1 декабря на боевое дежурство в российских войсках заступил лазерный комплекс «Пересвет».
В заседании Минобороны РФ во вторник участие принимает президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в 2018 году российская армия продемонстрировала рост боевых возможностей, а также призвал совершенствовать ВС РФ. В частности, российский лидер подчеркнул, что необходимо «сжимать» время принятия решений.