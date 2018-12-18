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Экономика

Зарплата военных РФ находится на уровне ведущих отраслей экономики — Шойгу

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Зарплата военных РФ находится на уровне ведущих отраслей экономики — Шойгу

Москва, 18 декабря. Заработная плата российских военных находится на уровне ведущих отраслей экономики, их индексация продолжается в рамках майских указов президента России Владимира Путина. Об этом заявил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии ведомства, которая проходит с участием российского лидера.

«Благодаря реализации принятых вами [Путиным] решений по индексации денежного довольствования военнослужащих его размер поддерживается на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики», — подчеркнул военный министр.

Глава ведомства также добавил, что в рамках исполнения майских указов предусматривается ежегодная индексация пенсий и заработных плат бывших военнослужащих и действующих военных соответственно.

Автор: Андрей Крылов
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