Зарплата военных РФ находится на уровне ведущих отраслей экономики — Шойгу

Москва, 18 декабря. Заработная плата российских военных находится на уровне ведущих отраслей экономики, их индексация продолжается в рамках майских указов президента России Владимира Путина. Об этом заявил во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии ведомства, которая проходит с участием российского лидера.

«Благодаря реализации принятых вами [Путиным] решений по индексации денежного довольствования военнослужащих его размер поддерживается на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики», — подчеркнул военный министр.

Глава ведомства также добавил, что в рамках исполнения майских указов предусматривается ежегодная индексация пенсий и заработных плат бывших военнослужащих и действующих военных соответственно.