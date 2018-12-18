Президент Украины Петр Порошенко недавно заявил, что потребует от Службы безопасности Украины (СБУ) проверить госслужащих на предмет наличия родственников в России, в частности, — в Крыму. Имеющим «неправильное» родство грозит увольнение. Федеральное агентство новостей выяснило, что у самого президента Украины в этом вопросе как говорится рыльце в пушку — у Порошенко в России нашлось немало родственников.

Журналисты ФАН раскопали информацию о многочисленной родне украинского президента на территории «вражеского» государства, что, впрочем, как известно, не мешает Петру Порошенко занимать свой пост.

Породнился с россиянами Петр Алексеевич еще до Майдана — в 2013 году, когда его старший сын Алексей Порошенко женился на Юлии Алихановой из Санкт-Петербурга. Алексей познакомился с Юлией во время учебы во Франции в бизнес-школе INSEAD. Сейчас бывшая петербурженка, которая взяла фамилию мужа, судя по записи в соцсети, живет в Киеве и работает в международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

Родители Юлии переехали в Северную столицу из Севастополя. В Петербурге Юлия и ее старшая сестра Анна закончили школу, а затем получили высшее образование. Правда, супруга Алексея Порошенко не упоминает в соцсетях об этом периоде своей жизни, и узнать по ее странице в Facebook, что она выпускница Факультета информационных систем в экономике и управлении Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, уже нельзя.

Старшая сестра девушки училась на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и тоже удачно вышла замуж.

Хотя у Анны в соцсети в качестве места жительства указан город Одесса, на самом деле она, похоже, живет в России. Свояченица сына Порошенко — жена вице-губернатора Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова. Молодой чиновник вошел в ТОП-100 лучших управленцев страны по результатам конкурса «Лидеры России».

Журналисты неоднократно пытались поговорить с Яловым о его родстве с президентом Украины, но получить какие-либо комментарии на эту тему пока еще никому не удалось. Анна Ялова ранее занималась ресторанным бизнесом, теперь работает по профессии в Центральном выставочном зале «Манеж», где занимает должность заместителя директора по развитию.

Родители сестер тоже продолжают жить в Петербурге. Отец — Лев Фараонович Алиханов — военный пенсионер, мама — Елена Эмильевна — старший редактор отдела рекламы Ассоциации Банков Северо-Запада.

По данным адресного бюро вся семья была зарегистрирована в квартире родителей Льва Алиханова на Белградской улице.

У Алихановых остались родственники и в Крыму. До 2011 года там жила мать Елены Эмильевны — заслуженный журналист Украины Елизавета Юрздицкая. Всю свою жизнь Юрздицкая посвятила родному городу — более полувека проработала в газете «Слава Севастополя», стала кавалером ордена «Знак почета» и почетного знака «За заслуги перед городом-героем Севастополем», была членом правления Севастопольского фонда культуры и истории имени Геннадия Черкашина.

После ее смерти у Елены Алихановой в Севастополе остался родной дядя Виктор Котельников и его жена Лидия. Они и сейчас живут в квартире на Большой Морской улице. Ранее Виктор Павлович заявлял в СМИ, что на референдуме о статусе Крыма в 2014 году они с супругой проголосовали за воссоединение с Россией.

К новой инициативе Петра Порошенко «перешерстить» госслужащих на предмет наличия крымских корней его севастопольский родственник отнесся безразлично:

«Никак не прокомментирую. Он вообще мне очень дальний родственник. Его сын женат на моей двоюродной внучке, и все».

Читайте также: «Порошенко хоть и бредит, но отчасти прав»: в Госдуме предложили ответить «здравым» решением по Крыму.