У нас не останется выбора: в Совфеде пообещали жестко ответить на попытку Киева напасть на РФ

США пытаются втянуть Россию в полномасштабный вооруженный конфликт с Украиной, об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В настоящий момент Вашингтон всеми силами нагнетает обстановку.

«Такие действия наводят на мысль, что в Вашингтоне стремятся не просто столкнуть два братских народа, но и развязать между ними полномасштабную войну», — отметил дипломат. выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что в случае агрессии против России у Москвы не останется выбора — мы будем адекватно реагировать на все недружественные действия. Фактически провокация ВМСУ в Керченском проливе напоминает события, которые предшествовали Великой Отечественной войне. В том случае, если Киев решится на провокацию с применением военной силы, ответ ему будет жестким.

«Если нападению будут подвергнуты границы российского государства, то у нас не останется выбора. Но мы делаем все, чтобы этого не произошло. Да, Соединенные Штаты нагнетают обстановку, делают это с помощью своего манипулятора, то есть власти Украины. События в Керченском проливе — это хорошо срежиссированный первый пробный шаг. Ситуация напоминает события перед началом Великой Отечественной войны, когда шли провокации и атаки на нашей границе», — рассуждает сенатор от Севастополя.

О том, что за действиями Киева стоит Вашингтон, говорят и регулярные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Член верхней палаты российского парламента выразила уверенность, что результаты преступлений против мирного населения Донбасса должны фиксироваться, чтобы в дальнейшем мировое сообщество могло предъявить виновным претензии.

«Мы видим провокации, которые происходят на линии разграничения в Донбассе. То, что совершает Украина, должно фиксироваться, протоколироваться и демонстрироваться всему мировому сообществу. Потому что, если события будут развиваться по самому худшему сценарию, ответственность должен будет понести тот, кто все это провоцирует. То есть украинская марионеточная власть и их кураторы — прежде всего в лице Соединенных Штатов Америки», — резюмировала Ольга Тимофеева.

25 ноября украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные маневры в Керченском проливе. Моряки ВМСУ были задержаны силами ФСБ РФ, в отношении них были возбуждены уголовные дела. Добавим, Москва действовала в соответствии с действующей нормативной правовой базой.